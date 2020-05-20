Ректор в Актау судится с журналистом и адвокатом после публикации видео с танцовщицей

Актау. 20 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова Берик Ахметов подал в суд на журналиста и адвоката за публикацию скандальной видеозаписи с танцовщицей, сообщила член коллегии адвокатов Акмолинской области Ляззат Ахатова.

«Я обратилась за помощью к президенту Токаеву и указала на аморальные и незаконные действия ректора университета имени Ш.Есенова в Актау Берика Ахметова. На видео Ахметов развлекается в казахском национальном костюме среди полуголых девушек за границей. Я считаю, что управление университетом такими людьми является проявлением уродства и коррупции в сфере образования! На меня подал иск за то, что я оставила комментарий под постом журналиста Токтара Жакаш, который загрузил видео в Facebook. В посте он просил министра образования и науки А. Аймаганбетова принять меры против такого безнравственного человека, ректора крупного регионального университета, воспитывающего молодежь. И за это видео с меня требуют взыскать Т2 млн морального вреда. Процесс назначен на 22 мая», — сообщила в среду Ахатова корреспонденту агентства.

На видеозаписи некий мужчина в национальном казахском костюме находится в компании двух полуголых девушек. Одна из них с ложки кормит мужчину, а вторая исполняет танец живота. Во время танца мужчина несколько раз пытается засунуть ей деньги в бюстгальтер, а после удачной попытки смеется.

Адвокат считает, что ее преследуют за выражение гражданской позиции и взглядов.

«Во-первых, я не снимала видео и не выкладывала его в сеть. Во-вторых, не только я, но и многие другие писали в комментариях, что этот человек не имеет морального права возглавлять университет. И я до сих пор такого же мнения. В-третьих, в отношении Ахметова и его заместителя Нурмагамбет возбуждалось уголовное дело за нарушение закона о госзакупках, дачу в аренду многих зданий университета без процедуры госзакупа. Однако департамент антикоррупционной службы дважды прекращал дело. А прокуратура дважды возобновляла дело. Министр образования и науки Асхат Аймаганбетов, несмотря на мои неоднократные жалобы, не предпринимает никаких действий и хранит молчание», — рассказала юрист.

В свою очередь журналист газеты «Жас Алаш» Токтар Жакаш говорит, что действие с ректором происходило в 2015 году в Турции.

«Место не известно, это то ли ресторан, то ли публичный дом, не знаю, где это было. Это видео публиковали в социальной сети «Вконтакте» в 2015 году. Мы оттуда взяли (видео – КазТАГ), и в 2019 году опубликовал на своей странице в Facebook», — рассказал журналист.

По его словам, иск был подан в декабре 2019 года, но рассмотрение было отложено в связи с процедурными спорами сторон.

«Самое интересное здесь, что пост написал я, видео опубликовал я, а внизу Ляззат Ахатова написала комментарий. Они подают на меня в суд, с меня ничего не требуют, а с Ляззат Ахатовой требуют Т2 млн. Раньше Ляззат Ахатова работала в этом университете. Из-за того, что она подтвердила мои факты, они подали на нее в суд», — отметил Жакаш.

Журналист отметил, что в иске ректор подтвердил, что героем ролика является он, поэтому он просил рассматривать дело в закрытом режиме. При этом, истец считает, что танцовщица не голая, как писал Жакаш в посте, а «одета в танцевальный костюм, Ахметов Берик полубогом не является». На Ахатову же он подал в суд за то, что она в комментариях заявила о достоверности сказанного журналистом.

Адвокат Алия Ахметова, представляющая ректора, заявила корреспонденту агентства, что «это дело закрыто для публикаций и нельзя о нем публиковать в средствах массовой информации».

«По этому делу суд вынес определение о рассмотрении дела в порядке закрытого производства», — сказала она.

На вопрос, указано ли в определении суда, что нельзя распространять информацию о данном деле, адвокат заявила: «Ну да, это по закону так, поэтому это не правильно – публиковать информацию».

«У меня нет этого определения, оно есть в суде, суд №2 города Актау. Вы можете обратиться в этот суд. (…) Я не могу обсуждать это дело», — заявила она в ответ на просьбу объяснить, почему подан иск, если на видео видно, что герой ролика пытается положить деньги в одежду танцовщицы.

Корреспондент МИА КазТАГ попытался найти данное определение в судебном кабинете, но не нашел ни само определение, ни дело: «По указанным данным ничего не найдено».