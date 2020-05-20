Досудебное расследование начато по факту гибели четырех детей в детском центре в ВКО

Усть-Каменогорск. 20 мая. КазТАГ – Досудебное расследование начато по факту гибели четырех детей в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг (ЦОССУ), передает КазТАГ.

«В апреле в центре умерли четыре ребенка из Аягозского детского ЦОССУ. Это трое мальчиков 2008, 2009 и 2006 годов рождения и девочка 2012 года рождения. По итогам работы комиссии установлено, что дети скончались в разное время в течение месяца, в связи с осложнениями различных врожденных заболеваний. По этим фактам ведется досудебное расследование по части 4 статьи 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей) УК РК», — сообщил в среду заместитель акима ВКО Алишер Мархабат.

По его словам, в апреле в Центре побывала комиссия, состоящая из представителей акимата, медиков, полицейских, прокуроров и санврачей. Тогда были обнаружены нарушения в ведении документации, назначена еще одна проверка.

Кроме этого, стало известно, что примерно тогда же в центр была занесена корь, в результате заразились девять детей и двое взрослых. Больные уже прошли лечение, персонал и воспитанники прошли обследование.

По поводу того, что имеются факты о закупе в центр красной икры, семги, кофе в зернах и других деликатесов, руководитель управления занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев пояснил, что указанные продукты предусмотрены нормативами.

«Госзакупки у нас проводятся открыто и в соответствии с нормативами, которые прописаны в приказе ИО министра здравоохранения РК №896, в том числе икра, красная рыба», — сообщил он, заверив, что от родителей детей и сотрудников центра жалоб на условия содержания воспитанников не поступало.