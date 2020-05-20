Конеев: Такого безобразия с изъятием органов, как в новом кодексе РК о здоровье, нет нигде

Алматы. 20 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Переданный на рассмотрение в сенат кодекс о здоровье народа содержит множество противоречий, считает известный врач Каиргали Конеев.

«Мне только что добрые люди передали проект кодекса самый последний от 26 апреля, который вошел в сенат. Нам необходимо изучить его досконально. Даже при беглом осмотре проявляется многие моменты спорные, которые депутаты мажилиса оставили, лишь переиначив слова», — сообщил Конеев агентству КазТАГ в среду.

При этом он отметил целый ряд противоречий, касающихся посмертного изъятия органов.

«Есть противоречие в самом кодексе, например, подпункт 2 пункта 6 статьи 153. Искусственные меры по поддержанию жизни могут быть прекращены только при: 2) необратимой гибели головного мозга (смерть мозга), зафиксированной консилиумом, подтвержденной необходимыми диагностическими и иными исследованиями в порядке, определяемом уполномоченным органом, при наличии письменного согласия супруга (супруги), при его (ее) отсутствии – одного из близких родственников и (или) законного представителя. Эта норма противоречит следующей статье 154 Эавтаназия запрещена. Прекращение искусственных мер по поддержанию жизни при смерти мозга (это еще не биологическая смерть) – это и есть пассивная эвтаназия», — отметил он.

Также, по его словам, противоречия касаются и презумпции согласия на изъятие органов.

«В Статье 212. «Порядок трансплантации органов (части органов) и (или) тканей (части ткани) от посмертного донора» оставили порядок презумпцию согласия, только переиначив слова, что если после смерти ближайшие родственники не напишут отказ на изъятие органов. Если не написали, то медицинская организация вправе будет изъять органы. Таким образом, никакого согласия с обществом не достигнуто. В вопросе трансплантации оставили презумпцию согласия», — пояснил Конеев.

При этом он подчеркнул, что в ряде развитых стран от презумпции согласия отказались.

«Как сказал мой коллега, врач общей практики, который работает в Швейцарии, Серик Турсун, такого безобразия нигде нет с изъятием органов у людей как в предлагаемом проекте Кодекса. Например, в Италии действует презумпция согласия, но при этом министерство здравоохранения при достижении 18 лет предоставляет на подпись молодому человеку бумаги о несогласии на изъятие органов в случае гибели. Если он не подписал бумаги, то без согласия родственников изымать органы не будут, даже если он при жизни не подписал отказ от донорства. В Германии, Швейцарии, Австрии отказались от презумпции согласия», — сказал Конеев.

Кроме того, Конеев отметил, что, воспользовавшись тем, что основное внимание общественности приковано к вопросу изъятия органов, разработчики Кодекса смогут провести целый ряд спорных статей.

«Действительно так и получается. Например, провели норму уничтожающую независимый санитарный аудит и усиливающий административный барьер на малый и средний бизнес. Также в Кодексе не прописали нормы по развитию доказательной медицины. Напротив, словосочетание «гомеопатические препараты» встречается дважды. Также самое основное в проекте Кодекса – прописывают норму создания национального оператора, который будет реализовывать инвестиционные проекты и проекты государственного частного партнерства в области здравоохранения. То есть, получается, этот оператор будет дублировать функции самого министерства здравоохранения, некий образ частного минздрава», — сообщил Конеев.

Более того, в проекте нового Кодекса содержится и норма, которая позволит легко снять с должностей многих главных врачей.

«В Кодексе прописывают норму лоббирования интересов медицинских вузов, например, прописывают норму о том, что при отсутствии прохождения обучения в сфере менеджмента здравоохранения, человек не может занимать руководящий пост в системе государственной медорганизации. То есть со вступлением в силу Кодекса будут увольняться все главврачи, которые не проходили обучение по менеджменту здравоохранения. Обучение менеджменту здравоохранения платное и составляет около Т400 тыс.», — отметил Конеев.

Среди других спорных вопросов он назвал вакцинацию и санитарно-эпидемиологический аудит.

«Также в проекте Кодекса оставили принудительную вакцинацию, лишь переиначив слова: если в коллективе не будет коллективного иммунитета 95%, то вакцинация обязательна. Совершенно не понятно, кто считает этот коллективный иммунитет? На деле получится, что детскому садику и школе будет проще отказать в приеме, чем что-то высчитывать. Например, гипотетически, в детском саду 100 детей, три ребенка имеют медицинские противопоказания, а трое намеренно отказались. Получается, что коллективный иммунитет 94%, чтобы было 95% нужно вакцинировать одного ребенка из троих отказавшихся прививаться. Кому из этих троих будут требовать вакцинацию? Почему только ему, а двум остальным не будут делаться? Как ответят на такие вопросы? То есть по вопросам вакцинации разночтений очень много», — сказал он.

Что касается статьи о санитарно-эпидемиологическом аудите, то, по мнению Конеева, ее необходимо исключить.

«Также в Кодекс прописывают в статье 47 пункт 5 по требованию депутата Перуашева следующую норму: «Результаты санитарно-эпидемиологического аудита не могут быть основанием для освобождения объектов высокой эпидемиологической значимости от проверок». Это в корне уничтожит независимый санитарный аудит. Эта норма повысит административный барьер на малый и средний бизнес. Необходимо также этот пункт исключить для развития независимого санитарного аудита», — подчеркнул он.

Также эксперт отметил множество недоработок в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

«В работе ОСМС очень много недароботок и неточностей. С внедрением ОСМС, перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) резко сократился, при этом финансирование ГОБМП увеличили с Т1,3 трлн (2019 год) до Т1,5 трлн (2020 год) – это не считая накопления ФОСМС. Куда делись эти средства? Совершенно непонятно, если учесть что перечень ГОБМП сократили. Также в одной и той же медорганизации могут поставить на очередь на два месяца на прохождение обследования по страховке, а если платно, то вам могут сделать сиюминутно. Медорганизация может принять вас и платно и еще и потом пропустить по ОСМС, то есть получить двойную выгоду. В ФОСМС не определены ответственность медорганизации за такие проделки», — заключил Конеев.