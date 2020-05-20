Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить с официальным визитом Иран, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, включая вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается что Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного использования потенциала железной дороги «Казахстан-Туркменистан-Иран», а также мультимодальных коридоров через Каспийское море.

«В данном контексте иранская сторона отметила важность совместной работы по повышению конкурентоспособности этих транспортных маршрутов для увеличения объемов грузоперевозок. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев предложил проработать на уровне правительств практические меры по активизации двусторонних экономических связей. Отдельное внимание было уделено принимаемым государствами мерам, направленным на борьбу с COVID-19», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Акорде, президент Ирана высоко оценил действия и решения руководства Казахстана по предотвращению распространения инфекции, а также широкому охвату населения тестированием на коронавирус.

«В завершение беседы Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран», — добавили в пресс-службе.