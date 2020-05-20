В погранслужбе КНБ Казахстана возобновили призыв и увольнение срочников

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – В пограничной службе (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана возобновили призыв и увольнение военнослужащих срочной службы, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

«В связи с прекращением срока чрезвычайного положения, в ПС КНБ возобновлено увольнение военнослужащих и призыв граждан на срочную воинскую службу. Учитывая действующее ограничение в мае на междугороднее железнодорожное сообщение, доставка увольняемых и призывников к местам назначения в указанный период будет организована автотранспортом подразделений ПС КНБ», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в погранслужбе, дальнейшее выполнение мероприятий по призыву и увольнению военнослужащих ПС КНБ продолжится в июне после возобновления пассажирских перевозок по всей территории Казахстана.