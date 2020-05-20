Война Миров. Схватка Дяди Сэма с Поднебесной

Умный не связывается с сильным, но у Вашингтона нет выбора

Американские аналитические структуры с «нулевых» годов писали, что если с Китаем ничего не делать, то он обойдет США сначала по промышленным, потом по экономическим, а после и по военным показателям. Однако только Дональд Трамп стал решать «китайскую проблему» всерьез. Из текущего дня невозможно сказать наверняка, кто из этой схватки выйдет победителем, но то, что в борьбу гиганты вступили полноценно, ясно уже сегодня.

Коронавирус спутал Дональду Трампу планы по повторному занятию Белого дома и выбил все козыри. Например, более 36 млн новых безработных с февраля (каждый четвертый от работавших на полную ставку) – это удар под дых для всех заранее заготовленных победных экономических реляций президента Трампа. Хозяин Овального кабинета не сидит сложа руки и своими энергичными неожиданными действиями удивляет всех подряд. Например, Федеральная резервная система, которую Дональд Трамп заставил себя слушаться, в декабре 2019-го – январе 2020-го влила $500 млрд. Потом был напечатан еще триллион «баксов», а теперь в ближайшие недели ожидается реализация плана, согласно которому ФРС «сделает» еще $2,999 трлн.

Еще год назад наблюдаемая картина с вечно зеленым «баксом» казалась сугубой фантастикой. Разумеется, все понимали, что Вашингтон злоупотребляет положением доллара в качестве мировой валюты, однако мирились с данным обстоятельством за те удобства, которые он давал всем остальным участникам глобальных экономических и финансовых процессов. Правда, в те годы инфляция не разгонялась триллионными скачками. Пирамида госдолга США перестала быть привлекательным вложением для инвесторов. Если сравнивать с 2013 годом, то центральные банки зарубежных государств сократили вложения в американские казначейские обязательства на 74%.

Привычная финансовая модель меняется очень быстро. Когда президент Трамп собрался «засудить» Китай (в собственных судах, разумеется) за COVID-19, то эксперты пугали его возможностью Пекина сбросить $1,1 трлн в бумагах государственного долга США. Однако в свете наблюдаемого наводнения мира долларами китайский объем ценных бумаг уже не выглядит таким уж угрожающим. Что может сделать лишняя цистерна бензина при пожаре на НПЗ?

В ближайшие 12 месяцев сумма к погашению «трежерис» составляет $6,254 трлн. Это не только очередной исторический рекорд, но и составляет примерно 23 нормализованных месячных дохода бюджета США. Другими словами, в ближайший год Вашингтон должен выплатить почти два своих годовых бюджета. Нынешняя скорость «количественного смягчения» превышает показатели 2008 года в 8 (восемь!) раз. Дональд Трамп вместе с ФРС не то что забрел, а просто ворвался на неразмеченную территорию и что будет дальше невозможно прогнозировать, поскольку в финансовой истории США такого прежде не наблюдалось.

Рекордный вброс долларов (около $0,5 трлн уже ушли за границу США по линии одних только зарубежных центробанков) совпал с обострением конфликта Белого дома с Поднебесной. Сомнительные высказывания от американских официальных лиц следуют в режиме нон-стоп одно тревожнее другого. Глава госдепа Майк Помпео заявил, что «президент США примет решение о том, как лучше добиться, чтобы Китай осознал свою вину и согласился выплатить компенсации тем, кто в США пострадал от вируса».

Американский каток на КНР покатился не вчера. Например, в ноябре 2019 года в США был принят закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге». О торговой войне в свете последних событий уже можно говорить как о затяжной. Американские санкции и другие пакости в адрес компании Huawei не прекращаются. Что характерно, из-за давления Вашингтона от поставок для Huawei отказываются тайваньские компании, а ведь Пекин строго рассматривает Тайвань в качестве составной части Китая.

Нарастающий конфликт США и Китая одной из точек противостояния имеет Южно-Китайское море. Фактически там Вашингтон возглавляет коалицию из Тайваня, Филиппин, Малайзии и в какой-то степени Вьетнама. Пекин с использованием насыпных островов и их последующей милитаризации явочным порядком распространил свой суверенитет на обширную акваторию, формально не относящуюся к его территориальным водам. При сценарии, где США принимают активные действия по слому уже сложившегося порядка, будет крайне трудно избежать военного столкновения собственно Вашингтона и Пекина.

Последняя фаза обострения отношений США и Поднебесной показала, что в американском истеблишменте сложился консенсус вокруг тезиса «Китай – враг». Негативные материалы по Китаю подаются как республиканскими, так и демократическими масс-медиа, что уже привело к фиксируемым социологами изменениям в массовом сознании американцев. Поэтому при любом исходе ноябрьской борьбы за Белый дом Вашингтон продолжит вводить против КНР всевозможные санкции и ограничения. Если США не попытается ограничить рост Китая сегодня, то завтра им придется уступить пальму первенства со всеми проистекающими из этого глобальными последствиями.

Китаеведы всегда отдельно останавливаются на том обстоятельстве, что в Поднебесной мощная и укорененная традиция долгосрочного планирования. Однако даже долгосрочная стратегия не избавляет от ошибок. Например, китайские стратеги не ожидали, что торговый режим наибольшего благоприятствования, которым китайские товары десятилетиями пользовались на рынке США, при администрации Дональда Трампа будет свернут очень стремительно и переведен в формат полномасштабной торговой войны с отдельным специальным фокусом против компаний из высокотехнологичного сектора.

После того, как в Пекине осознали, что Поднебесную ждет системно нарастающий и ужесточающийся режим санкций, Китай всерьез озаботился поиском союзников. На самом деле выбор партнеров у Пекина совсем небольшой. В 2020 году китайское отношение к России очень сильно зеркалит то, как Москва уповала на Поднебесную в 2014-2015 гг. после возвращения Крыма, войны в Донбассе и раскрутки спирали режима санкций. Например, журналистка центрального китайского телеканала запросто может разрыдаться в репортаже про больных коронавирусом в Москве, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Если смотреть на вещи хронологически, то Россия первой предложила Китаю дружбу против США и дала подробную раскладку, почему двум сторонам такое будет выгодно. В тот момент Пекин взял паузу и ограничился расширением контрактов в экономической сфере. При этом китайские банки с российскими «подсанкционными» финансовыми институтами работали осторожно, боясь попасть в поле американских санкций. Теперь Поднебесная предлагает ровно то же самое, а все российские установки про США и американский политический класс полностью подтверждает и разделяет. По идее, Владимир Путин должен санкционировать положительный ответ и проявить готовность к полномасштабному сотрудничеству, но с одной стороны его стиль тянуть резину сверх всякой меры, а с другой коронавирус мешают форсированию союзнического блока. После последнего провала в Германии с Северным потоком-2 и сложностями по линии Турции, недопонимании с Ираном, в Кремле однозначно отдают себе отчет, что кроме как с Китаем идти против Вашингтона не с кем.

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