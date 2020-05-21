Бывший первый зам Бакауова назначен на пост замакима Жамбылской области

Тараз. 21 мая. КазТАГ – Бывший первый заместитель акима Павлодарской области Улан Жазылбек назначен на пост заместителя акима Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

«Распоряжением акима Жамбылской области заместителем акима Жамбылской области назначен Жазылбек Улан Еркинович», — говорится в сообщении пресс-службы акима Жамбылской области в четверг.

Жазылбек с ноября 2017 года по февраль 2020 года занимал пост первого замакима Павлодарской области, до этого с июля 2017 года по ноябрь 2017 года возглавлял департамент развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустриального развития, а еще раньше – с 2014 года по июль 2017 года был директором департамента развития инфраструктуры экономики и директор департамента регионального развития министерства национальной экономики.

Напомним, 16 января 2020 года был задержан и помещен в ИВС аким Павлодарской области Булат Бакауов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК. Сейчас Бакауов снят с должности главы Павлодарской области – пост акима региона он занимал с марта 2016 года по январь 2020 года.