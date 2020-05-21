Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В решении вопроса о непрохождении воинской службы подозревают сотрудника военкомата Алматы, сообщил следователь по особо важным делам первого департамента агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров.

«Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении заместителя директора Алматинского филиала Военно-технической школы министерства обороны РК и начальника отдела департамента по делам обороны Алматы. Они подозреваются в том, что по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием гражданина, завладели его денежными средствами в сумме Т150 тыс. под предлогом решения вопроса о непрохождении воинской службы в указанной школе», — сообщил Бигайдаров в четверг.

По словам следователя, указанный заместитель директора дополнительно подозревается в еще одном факте мошенничества на сумму Т150 тыс. за совершение аналогичных действий по решению вопроса о непрохождении воинской службы.

«Подозреваемые признали вину в полном объеме, расследование продолжается», — добавил он.