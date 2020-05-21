Преувеличением назвал высокий уровень протестного потенциала в Казахстане эксперт

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Преувеличением назвал высокий уровень протестного потенциала в Казахстане журналист Сергей Домнин.

«Дело в том, что в период ЧП препятствием для реализации протестного потенциала было такое ограничение, как не собираться больше трех человек. Поэтому протестный потенциал на самом деле никак не реализовывался. Максимум, люди что-то обсуждали на кухнях. На самом деле, если мы обратимся к степени протестности казахстанского населения в целом, то это большое преувеличение. Например, даже по сравнению с населением Кыргызстана, у нас все намного тише», — сказал Домнин в четверг на международной видеоконференции «Согласование экономических стратегий государств ЕАЭС в условиях пандемического кризиса», организованной экспертным клубом «Сибирь-Евразия», отвечая на вопрос, как реализуется протестный потенциал казахстанцев в период пандемии.

Он поделился своими наблюдениями по поводу точек, где конфликты происходят наиболее часто.

«Больше всего проблем у нас возникает на двух главных направлениях – это трудовые отношения, где постоянно что-то происходит, и межнациональные конфликты. Так межнациональные конфликты, в принципе, не прогнозируемы и никак не зависят от уровня социально-экономического развития, поскольку они могут проявиться не только в очень развитых регионах, так и на периферии. А вот что касается трудовых конфликтов, то крупные промышленные предприятия, которые являются источниками таких конфликтов, несмотря на вспышки заражений COVID-19 (Тенгизе, предприятиях «Евразийской группы и «Казахмысе»), все равно работают», — отметил Домнин.

По его словам, они не ориентированы на казахстанский потребительский сектор, который притих в период карантина.

«Поставки по контрактам продолжаются. Единственная проблема – это инвестиционные проекты, которые были запланированы на весну-лето 2020 года, которые из-за пандемии приостановлены», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, «достаточно успокоительной стала соцвыплата, деньги небольшие, меньше $100, когда начали давать и чуть больше $100 – сейчас».

«Они в значительной степени успокоили людей. Государство показало, что оно ответственное и готово предоставлять поддержку не только тем, кто работал в формальном секторе экономики, но и в неформальном. Как раз тем, кто на самом деле не платил налоги. Ранее их долго пытались оттуда выдавить, но, как говорится, прилетел черный лебедь, и государство в результате помогло всем. Соцвыплата несколько успокоила людей, но так и не решила те социально-экономические и политические проблемы, которые тлеющей динамитной шашкой лежат в основании страны», — заключил Домнин.