Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 3777, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 43 человека выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). (…) Всего в стране выздоровели 3777 человек от COVID-19», — говорится в сообщении в четверг.

По данным МВК, 43 человека выздоровели от коронавируса в Нур-Султане (семь), в Алматы (11), в Шымкенте (один), в Атырауской (10), в Туркестанской (шесть), в Карагандинской (четыре), в Мангистауской (один) и в Кызылординской (три) областях.