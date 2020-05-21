Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ — Первые очаги распространения Мароккской саранчи обработаны на юге Казахстана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В Казахстане выявлены и обработаны первые очаги распространения Мароккской саранчи. (…) Первые защитные мероприятия начались в южных регионах республики с 10 апреля. В Туркестанской и Жамбылской областях на 143 тыс. га была обнаружена Мароккская саранча. К настоящему моменту обработано более 67% заселенной ими площади», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве уточнили, что в других регионах химические обработки начнутся по мере выявления очагов распространения саранчовых вредителей.

«На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты МСХ Казахстана заранее договорились с коллегами из РФ, Китая и Узбекистана», — следует из сообщения.

В минсельхозе ранее сообщали, что в 2020 году в республике ожидается распространение стадных и нестадных саранчовых вредителей на 824 тыс. га.

«В соответствии с этими прогнозами, МСХ РК с прошлого года проведена масштабная подготовка к мероприятиям по борьбе с сельхозвредителями. В частности, из республиканского и местных бюджетов выделены Т1,5 млрд, на которые закуплены препараты различных групп пестицидов, а также услуги по химобработкам на всю прогнозируемую площадь», — говорится в сообщении.

Специалисты МСХ отмечают, что в ходе поиска очагов саранчовых вредителей при помощи GPS-навигаторов и трекеров по всей республике планируется обследовать около 40 млн га.