Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Дожди ожидаются на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, град, на юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь с грозой. Ветер юго-западный 9-14, днем 15-18 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +9+11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 метров в секунду. Температура днем +10+13, ночью +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +27+29.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Туркестанской области осадков не ожидается. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Костанайской области дождь с грозой, возможен град, усиление ветра. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Алматинской области ожидается дождь с грозой. Днем +21+26, ночью +8+13.

В Акмолинской области дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, град, шквал. Ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем +13+18, ночью +8+13.

В Павлодарской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18 (на юге +22), ночью +7+12 (на юге +15).

В Актюбинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Атырауской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +11+16.

В Мангистауской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Кызылординской области днем дождь с грозой, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +9+14.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, туман, возможен град. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровня воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.