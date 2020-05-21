Не рассчитывать на появление эффективной вакцины от коронавируса советует эксперт из США

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Ведущий американский ученый, занимающийся исследованиями в области рака, ВИЧ/СПИДа и генома человека, Уильям Хейзелтин советует не рассчитывать на появление эффективной вакцины от коронавируса, сообщает Reuters.

«Ведущий американский ученый заявил, что правительства не должны рассчитывать на появление эффективной вакцины против COVID-19 к тому времени, как начнется ослабление карантинных мер, введенных из-за пандемии. Уильям Хейзелтин сказал, что лучший способ заключается в контроле распространения заболевания путем отслеживания очагов инфекции и соблюдения строгих мер изоляции», — говорится в сообщении.

По словам ученого, вакцины, разработанные ранее для других типов коронавируса, не смогли защитить слизистые оболочки носа, через которые вирус обычно попадает в организм. Испытания на животных экспериментальных вакцин против COVID-19 смогли снизить вирусную нагрузку на такие органы, как легкие, хотя сама инфекция осталась.

По мнению Хейзелтина, Китай, Южная Корея и Тайвань сделали все возможное для борьбы с инфекцией, в то время как Соединенные Штаты, Россия и Бразилия справились с этим хуже всех.

Он считает, что для лечения от коронавируса может успешно применяться плазма выздоровевших, на основе которых фармацевты в настоящее время разрабатывают гипериммунный глобулин, а также моноклональные антитела, которые нейтрализуют способность вируса проникать в клетки человека.

Хейзелтин призвал людей носить маски, мыть руки, чистить поверхности и держаться на расстоянии.