Сенат РК одобрил поправки в законодательство по вопросам запретных зон при складах ВС

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Сенат парламента РК одобрил проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

«Законопроект предусматривает внесение поправок в Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и «Об обороне и ВС РК», — сказал депутат сената парламента РК Нуржан Нурсипатов на заседании палаты в четверг.

Новацией, по его словам, является то, что территорий арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, по аналогии с территориями военных полигонов, будут отнесены к зонам с особыми условиями пользования землей.

«Это предусматривает введение административной ответственности за строительство зданий и сооружений, за хозяйственную и иную деятельность, не связанных с непосредственной эксплуатацией арсеналов, баз и складов, а также за применение средств, систем для наблюдения, фотосъемки, аудио-и видеозаписи на территории запретных зон и районов. Ожидаемым результатом принятия законопроекта является создание условий для обеспечения безопасности функционирования арсеналов, баз и военных складов, а также защита населения, проживающего непосредственно рядом с ними», — заключил Нурсипатов.

По предложению комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента РК законопроект был рассмотрен и одобрен сразу в двух чтениях.

В свое время законопроект был инициирован депутатами парламента после трагедии в городе Арыс.

Напомним, 8 апреля депутаты мажилиса парламента РК одобрили

проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований» во втором чтении.

24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.