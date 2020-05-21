Нефть в Казахстане могут заменить продукты питания – участник рынка

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Нефть в Казахстане могут заменить продукты питания, считает президент Союза пчеловодов РК Сергей Терещенко.

«Ярким примером того, что у нас нет сбыта, является пример южных областей, где было уничтожено 300 тыс. тонн капусты. Ни у кого не хватило фантазии вывезти ее в города и раздать бесплатно. Я к тому, что в Казахстане можно много чего выращивать, но есть проблемы со сбытом. Сейчас, когда цена на нефть упала, ее может заменить сельскохозяйственная продукция», — сказал Терещенко на пресс-конференции, посвященной проблемам развития агропромышленного комплекса (АПК) в четверг.

По его словам, организацией заготовки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции (более того, на экспорт) должно заниматься государство.

«Простой пример – мой приятель в Тургене выращивает клубнику, производство 3-4 тонны в день. Но у него нет возможности продавать. Пусть товарищ Султанов (министр торговли и интеграции Бахыт Султанов – КазТАГ) берет и продает. Если говорить о своем производстве – о меде – то я могу предложить на продажу до 150 тыс. тонн на внутренний рынок, до 150-200 тыс. тонн – на экспорт», — добавил он.

Также он сказал, что в Казахстане есть возможность производить пять видов орехов, подсолнечник и сухофрукты, которые также могут идти на экспорт.