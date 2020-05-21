К июлю Казахстан начнет выбираться из тяжелого состояния по коронавирусу – эксперт

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. К июлю Казахстан начнет выбираться из тяжелого состояния по коронавирусу, считает журналист Сергей Домнин.

«В дальнейшем, думаю, будет еще достаточно серьезное снижение (роста ВВП Казахстана – КазТАГ) по итогам мая-июня. Хотя, наверное, к июлю потихонечку начнем выбираться из такого тяжелого состояния», — сказал Домнин на международной видеоконференции «Согласование экономических стратегий государств ЕАЭС в условиях пандемического кризиса», организованного экспертным клубом «Сибирь-Евразия» в четверг.

По его мнению, самым тяжелым будет II квартал 2020 года.

«Что касается ожиданий, то не только для Казахстана, но и для всех стран, которые ввели карантинные меры, резко ограничили передвижение людей и деловую активность, самым тяжелым будет II квартал. В I квартале в Казахстане даже был небольшой рост в 2,7%, между тем апрель был очень плохим и в годовом выражении темпы роста ВВП снизились на 1%», — отметил Домнин.