Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Недовольство интеграцией внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сложные отношения с партнерами пристимулировали жесткий тон президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Высшего Евразийского совета, считает известный казахстанский политолог и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Данияр Ашимбаев.

«В выступлении Токаева на заседании Высшего Евразийского совета есть два аспекта. Первый, есть определенное недовольство евразийской интеграцией у части населения и значительной части национал-патриотов тем, что Россия якобы сбагривает нам никому не нужные товары. Такие настроения, безусловно, есть и на них нужно как-то реагировать», — прокомментировал Ашимбаев для КазТАГ выступление Токаева на заседании Высшего Евразийского совета.

Но, продолжил эксперт, все понимают и другую прописную истину: конкуренцию российским товарам могут составить более дорогие западные товары, на которые у страны в связи с девальвацией тенге денег просто нет.

«Есть, правда, вариант с организацией собственного производства. Если проблемы пищевой промышленности более-менее решены, то во всех остальных, включая легкую, положительной динамики не наблюдается. То есть основные претензии к евразийской интеграции – это, в принципе, претензии к собственной экономике. Но об этом вслух никто говорить не будет», — уверен собеседник агентства.

Если помните, добавил спикер, евразийская интеграция шла параллельно с началом программы форсированного индустриально-инновационного развития.

«Она предполагала производство большого количества товаров, которые решат проблему импортозамещения и будут иметь экспортный потенциал, а в итоге выяснилось, что и того, и другого нет. Сейчас президент и правительство инициировали экономику простых вещей, посмотрим, какие у нее будут итоги», — размышляет политолог.

Второй, по его мнению, аспект выступления Токаева – это взаимоотношения между государствами на постсоветском пространстве, которые никогда не были простыми.

«Мы видим, как периодически узбеки ругаются с таджиками, казахи – с кыргызами, россияне – с белорусами, украинцами. Здесь в основном старые противоречия, которые были и до создания ЕАЭС, и новые, которые возникли в последнее время. С одной стороны, Россия и Беларусь поставили все возможные рекорды интеграции, с другой стороны, Путин и Лукашенко ругаются чуть ли не на каждом саммите, причем, и очно, и заочно», — отметил эксперт.

На вопрос, не кажется ли президент Беларуси Александр Лукашенко этаким правдорубом, собеседник агентства ответил, что «не все так, как кажется».

«Есть правда Лукашенко, есть правда Путина, есть правда Токаева. В каждом споре у каждого оппонента есть свои доводы. При этом доводы одной стороны противоречат доводам другой стороны. И потому от руководства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) требуются большие усилия для согласования позиций. Есть разница в менталитетах, разница в подходах, в понимании самой сути евразийской интеграции. От ЕЭК требуется большая дипломатичность. Но с приходом Михаила Мясниковича на пост председателя ЕЭК, она стала вести себя как Совет Министров СССР. Мы тут выработали документ, а вы не хотите принимать. Если вы посмотрите на сайт ЕЭК, то увидите, что там стало слишком много Мясниковича и одновременно пропали все национальные позиции», — констатирует спикер.

При этом, полагает Ашимбаев, надо понимать, что Мясникович – старый аппаратчик, который получил достаточно высокий пост, предполагающий некоторую автономию.

«Раньше он зависел от Лукашенко, теперь вознесся практически на уровень президентов. Здесь как раз и срабатывает закон Паркинсона: любая аппаратная структура склонна к расширению полномочий. Поэтому, когда они готовят какие-то документы, к примеру, касающиеся образования, культуры и здравоохранения, то часто выходят за рамки уже достигнутых соглашений», — пояснил эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что недовольство стратегией («О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» – КазТАГ) выразил не только Токаев.

«В частности, по стратегии свое недовольство выразили и Путин. Тактика, согласно которой ЕЭК пытается продавить разработанный ею документ без учета интересов всех стран, не срабатывает. Тот же Мясникович представляет Беларусь, у которой есть свое видение рынка газа и ценообразования на нем. При этом ее позиция, понятное дело, не вызывает большого восторга у стран-производителей газа – России и Казахстана. Именно Мясникович пытался продавить стратегию, и вот это самое желание вызвало негативную реакцию со стороны Токаева. Фактически президент Казахстана отчитал руководство ЕАЭС за попытку продавить сырой документ», — убежден спикер.

Как правило, уточнил Ашимбаев, решения в ЕАЭС должны приниматься единогласно.

«У каждой страны есть свой вес в соответствии с долей участия. Есть Россия, Казахстан и Беларусь – сильная тройка, есть Армения и Кыргызстан – слабая двойка. Понятно, что две последние страны не имеют сопоставимый с тройкой экономический потенциал. Но с их позицией все равно необходимо считаться», — разъяснил эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день у Казахстана нет иной альтернативы.

«Сегодня Казахстан не может на равных конкурировать на рынках США и Западной Европы. Кроме нефти и металлов нам предложить нечего. Нам нужно для начала научиться «воевать» на рынке своего географического соседа, той же России. Мы видим, что казахстанские товары на российский рынок идут: где-то хорошо, где-то средне, где-то плохо. Все это нужно анализировать, делать выводы и не повторять ошибки. Мы научились делать неплохую пищевую продукцию, но одновременно есть много проектов в других сферах, где у нас не получилось. Возьмем, к примеру, отверточное производство отечественного автопрома», — предлагает член НСОД.

Между тем он не считает конфликт между Беларусью и Россией по нефти чем-то особенным.

«У любой страны есть масса возможностей заблокировать транзит товаров в третью страну. Тот же санитарный контроль, какие-то экологические нормативы. При большом желании можно обойти любое соглашение. Как в случае с Кыргызстаном, когда мы просто закрыли на ремонт все пограничные пункты пропуска. Что касается поставок нефти из Казахстана в Беларусь – здесь нет ничего сложного. Так как транзитная труба проходит по территории России, то и Беларуси, и Казахстану нужно для начала договориться с Россией и только потом заключать какие-то соглашения по поставкам нефти», — заметил спикер.

По словам политолога, все стороны хотят получить при торге выгодную позицию.

«Поэтому время от времени каждый из лидеров – то Лукашенко, то Путин – сознательно идут на обострение отношений. Сейчас с определенным демаршем выступил Токаев. То есть казахстанский президент показывает, что и у Казахстана есть свои желания, которыми он не склонен поступаться ради ваших желаний. С другой стороны, все они не могут не понимать, что договариваться все равно придется. С другой стороны, Токаев хочет снизить накал критики в адрес евразийской интеграции внутри Казахстана. Таким образом, поднимая проблемы внутри ЕАЭС, Токав как бы обращается к аудитории внутри Казахстана», — заключил Ашимбаев.

Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие: «дескать, мы подготовили документ, а дело президентов – принять». Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.