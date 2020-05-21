Половину импортного продовольствия Казахстан мог бы производить сам

Алматы. 21 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. На $3,6 млрд Казахстан ежегодно завозит продовольствия, хотя половину этого объема мог бы производить сам, заявил советник по АПК председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Есенеев.

«Есть большие вопросы по нашей продовольственной безопасности. К сожалению, на $3,6 млрд мы ежегодно завозим продовольствие, хотя из этого объема больше, чем на $1,5-2 млрд мы могли бы производить сами. Это могла бы быть и молочная продукция, и мясная, которые до сих пор продолжают к нам завозиться», — сказал Есенеев на онлайн-брифинге в четверг.

Он отметим и положительную динамику.

«В целом, мы увеличили экспорт, то есть за последние 10 лет с $1,5 млрд до $3 млрд, в основном растениеводческой продукции», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, если сравнивать цены экспорта и импорта, то в натуральном выражении получается, что Казахстан, в среднем, по $200 продает сырье, а завозит по $1 тыс. готовые к употреблению продукты питания.

«Это неприемлемо. Надо эту систему менять. Мало того, что мы можем обеспечить себя необходимым объемом продовольствия, мы можем стать своего рода фабрикой продовольствия, для всех наших соседей – Центрально-Азиатского рынка, Китая с 1,5 млрд населением, ЕврАзЭС с 200 млн населения. Этот рынок дает нам возможность кратно увеличить объем производства», — считает Есенеев.