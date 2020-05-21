Порядка $15 млн должен Узбекистан Казахстану на возмещение ущерба от прорыва дамбы

Новости 110 0

Туркестан. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Порядка $15 млн должен Узбекистан Казахстану на возмещение ущерба от прорыва дамбы, сообщил директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев.

«Помимо коронавируса и всех проблем с наполнением бюджета, мы получили еще и серию стихийных и техногенных катастроф, которые сказались на бюджете и платежном балансе страны. Это смерч в Бухарской области. По предварительным данным, для того, чтобы восстановить этот ущерб понадобится не менее $70 млн. И, конечно же, техногенная катастрофа на Сардобинском водохранилище, которая нанесла серьезный ущерб Узбекистану и определенный ущерб некоторым территориям Казахстана. В целом сейчас, по предварительным расчетам, мы должны оказать содействие Казахстану для возмещения ущерба на сумму не менее $10-15 млн и потратить только в этом году на возмещение ущерба наиболее пострадавшим районам Сырдарьинской области Узбекистана свыше $200 млн», — сказал Эргашев на международной видеоконференции «Согласование экономических стратегий государств ЕАЭС в условиях пандемического кризиса», организованной экспертным клубом «Сибирь-Евразия» в четверг.

По его мнению, это серьезнейший удар по бюджету республики.

«Таким образом, та модель экспортоориентированного развития и та модель экономических и политических реформ, ее динамика, они в этом году серьезно пострадают», — отметил Эргашев.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

Понятно, почему у нас в нефтянке всё грустно Понятно, почему у нас в нефтянке всё грустно
464

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».

Похожие материалы:

  1. Еще один поселок затопило в Туркестанской области из-за прорыва узбекской дамбы
  2. Токаев ведет переговоры с узбекским правительством из-за прорыва дамбы
  3. Токаев и Мирзиеев обсудили последствия прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
  4. Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел
  5. Токаев поручил кабмину оказать всемерную матпомощь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы

Новости партнеров

Загрузка...