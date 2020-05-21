Туркестан. 21 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Порядка $15 млн должен Узбекистан Казахстану на возмещение ущерба от прорыва дамбы, сообщил директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев.

«Помимо коронавируса и всех проблем с наполнением бюджета, мы получили еще и серию стихийных и техногенных катастроф, которые сказались на бюджете и платежном балансе страны. Это смерч в Бухарской области. По предварительным данным, для того, чтобы восстановить этот ущерб понадобится не менее $70 млн. И, конечно же, техногенная катастрофа на Сардобинском водохранилище, которая нанесла серьезный ущерб Узбекистану и определенный ущерб некоторым территориям Казахстана. В целом сейчас, по предварительным расчетам, мы должны оказать содействие Казахстану для возмещения ущерба на сумму не менее $10-15 млн и потратить только в этом году на возмещение ущерба наиболее пострадавшим районам Сырдарьинской области Узбекистана свыше $200 млн», — сказал Эргашев на международной видеоконференции «Согласование экономических стратегий государств ЕАЭС в условиях пандемического кризиса», организованной экспертным клубом «Сибирь-Евразия» в четверг.

По его мнению, это серьезнейший удар по бюджету республики.

«Таким образом, та модель экспортоориентированного развития и та модель экономических и политических реформ, ее динамика, они в этом году серьезно пострадают», — отметил Эргашев.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».