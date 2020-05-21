Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В хищении выделенных на ремонт водопровода денег подозревают чиновников в Шуском районе Жамбылской области, сообщил следователь по особо важным делам первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов акимата Шуского района и директора структурного подразделения данного отдела по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме Т2 млн, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района, путем перечисления на расчетный счет аффилированного индивидуального предпринимателя за фактически не оказанные услуги с целью дальнейшего их обналичивания», — сказал Бигайдаров на онлайн-брифинге в четверг.

Он добавил, что указанного руководителя отдела акимата Шуского района также подозревают в получении взяток.

«Задержание не применялось в связи с полным признанием вины и предоставлении обязательства о явке подозреваемых в орган уголовного преследования», — отметил следователь.

Отметим, что, как правило, текущим ремонтом водопроводных сетей занимается отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Согласно информации, размещенной на сайте акимата Шуского района Жамбылской области, руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог является Бахытжан Есеев, который с 2010 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Мойынкумского района.