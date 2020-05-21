Алматы. 21 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. При наличии 5 млн га поливных земель Казахстан сможет кормить до 500 млн человек, считает президент Союза пчеловодов РК Сергей Терещенко.

«Поливная земля – это наше спасение. Президент поставил задачу в течение пяти лет создать в Казахстане 2 млн га поливных земель – эту задачу надо выполнить», — сказал Терещенко на пресс-конференции, посвященной проблемам развития агропромышленного комплекса (АПК), в четверг.

По его словам, один из его знакомых фермеров на участках с программированным поливом собирает 20 тонн кукурузы с га, 8 тонн сои, 12 тонн пшеницы, 9 тонн ячменя.

«В Китае – 61 млн га поливной земли. Если казахи будут иметь всего 5 млн га поливной земли, то 100 млн своих людей будем кормить, и 300-400 млн — на стороне», — заявляет глава Союза пчеловодов.