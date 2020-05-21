За получение взяток за проход через блокпост осужден сотрудник акимата в Алматы

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. За получение взяток за проход и выход через блокпост осужден сотрудник акимата в Алматы, сообщил следователь по особо важным делам первого департамента агентства по противодействию коррупции РК Данияр Бигайдаров.

«Состоялся один приговор за совершение коррупционного преступления, где госслужащий получил взятку за возможность нарушения ограничительных мер в условиях ЧП. 13 мая 2020 года приговором Жетысуского районного суда №2 Алматы за неоднократное получение взяток в период с 28 марта по 8 апреля 2020 года в общей сумме Т380 тыс. от жителей Алматы за беспрепятственный проход и выход через блокпост №11 Кольцо «Ащыбулак» главный специалист аппарата государственно-правового отдела аппарата акима Жетысуского района Алматы Оразов С.С. осужден к штрафу в сумме Т13,3 млн с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщил Бигайдаров в четверг.