Всего 4,4% — доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана в 2019 году

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Алматы.21 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2019 году доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана составила всего 4,4%, заявил советник по АПК председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Есенеев.

«Сегодня агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана развивается недостаточными темпами. Также недостаточна доля сельского хозяйства в ВВП — за последние 10 лет она не превышает 5%, а в 2019году доля сельского хозяйства в ВВП составила всего 4,4%. С нашими серьезными стратегическими ресурсами этого — недостаточно», — сказал Есенеев, оценивая нынешнюю ситуацию с сельским хозяйством на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, государством было принято несколько программ, в частности, программа по агробизнесу, программа развития АПК, сейчас действует программа до 2021 года.

«Вливаются определенные средства, но результаты инвестиций – незначительные», -резюмировал Есенеев.

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