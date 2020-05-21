Сенат одобрил соглашение о прослеживаемости ввезенных в ЕАЭС товаров

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты сената парламента РК одобрили проект Закона РК «О ратификации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

«Основными целями соглашения являются обеспечение эффективного контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет. Положения соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Прослеживаемость будет осуществляться по импортным товарам. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утверждается советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)», — сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании палаты в четверг.

Также он отметил, что после ратификации соглашения каждое государство-член ЕАЭС в течение 120 календарных дней должно определить органы государственной власти, ответственные за координацию и реализацию механизма прослеживаемости.

По истечению 12 месяцев с даты вступления соглашения в силу будет запущен пилотный проект, по результатам которого будет принято решение о переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости.

«Помимо этого, каждое государство должно будет создать Национальную систему прослеживаемости, а также обеспечить контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено», — добавил Жамаубаев.

Напомним, 15 апреля депутаты мажилиса парламента РК одобрили проект Закона РК «О ратификации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза».