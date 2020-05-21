Актау. 21 мая. КазТАГ — Нефть незаконно добывали в Мангистауской области, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области КФМ МФ РК завершено расследование уголовного дела по факту транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Следствием установлено, что с августа 2019 года ТОО «SK Petroleum» с месторождения «Северный Карамандыбас» в нефтеналивные базы города Жанаозен было отгружено в общем количестве 3441,408 тонны сырой нефти.

«Согласно заключению специалиста, среднерыночная стоимость незаконно добытой сырой нефти ТОО «SK Petroleum» в объеме 3367,056 метрических тонн составила Т581 724 571», — следует из сообщения.

В ведомстве отметили, что на вышеуказанный объем сырой нефти с санкции суда наложен арест.

«В ходе досудебного расследования вина директора ТОО «SK Petroleum» полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения – КазТАГ), пункту 2 части 2 статьи 214 (незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность – КазТАГ) УК РК. 20 апреля 2020 года уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу», — резюмируется в сообщении.