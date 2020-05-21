Сенат освободил от должности двух судей Верховного суда РК

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты сената парламента РК освободили от должности двух судей Верховного суда (ВС) РК.

В четверг на пленарном заседании сената освобождены от должности судьи Верховного суда РК Жумагулов Бауржан Турсынович и Смаилов Аскар Спартакович.

«Указом президента РК (Касым-Жомарта Токаева – КазТАГ) Смаилов назначен в город Алматы председателем суда, Жумагулов – в Атыраускую область», — сообщил председатель высшего судебного совета РК Талгат Данатов на пленарном заседании сената в четверг.