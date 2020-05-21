Срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в РК продлили на два месяца

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в Казахстане продлили на два месяца, передает корреспондент агентства.

«Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по: 1) регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса Республики Казахстан и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства РК.

Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан поручено обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного технического осмотра собственникам указанных зарегистрированных транспортных средств.

«Министерствам финансов и внутренних дел Республики Казахстан принять установленные законодательством меры в отношении лиц, осуществивших ввоз в Республику Казахстан транспортных средств из Республики Армении после 1 февраля 2020 года с нарушением права Евразийского экономического союза и законодательства Республики Казахстан», — сказано в документе.

Генеральной прокуратуре (по согласованию) и комитету национальной безопасности РК (по согласованию) до 1 декабря 2021 года поручено обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем «Единый реестр административных производств» и «Беркут» для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Республики Казахстан транспортными средствами, зарегистрированными в уполномоченных органах других стран, данным по их владельцам и лицам, ими управляющими.

Отметим, что ранее срок временной регистрации автомобилей, ввезенных в Казахстан из Армении, действовал до 1 июля.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.

10 марта стало известно, что Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана.