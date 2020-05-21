Сенат РК принял поправки в конституционный закон о выборах по квотам для женщин и молодежи

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании в четверг одобрили проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» в части 30% квоты для женщин и молодежи.

«Целями законопроекта является стимулирование участия женщин и молодежи в общественно-политических процессах. Основными задачами законопроекта является определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата от одной политической партии. На сегодня парламент представлен 33 женщинами, в мажилисе – 27 женщин. В маслихатах РК 3335 мест и только 740 представлено женщинами, это всего чуть более 22%. (…) В маслихатах молодых людей до 29 лет всего 53 депутата», — сообщил депутат Владимир Волков на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

В свою очередь ИО министра юстиции РК Наталья Пан отметила, что 30%-ная квота в партийном списке «не гарантия того, чтоб такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов».

Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил формировать партийные списки на 30% из женщин и молодежи.

22 апреля 2020 года проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» был одобрен

депутатами мажилиса парламента РК и направлен на рассмотрение сената.