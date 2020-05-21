Суд США посчитал, что Храпуновы лгут в деле против акимата Алматы и «БТА» – минюст РК

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Суд США по южному округу Нью-Йорка вынес решение против Ильяса и Виктора Храпуновых по иску акимата Алматы и «БТА Банка», сообщает пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

«Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес решение против Ильяса и Виктора Храпуновых. Акимат Алматы, интересы которого представляет Министерство юстиции, и «БТА Банк» требовали раскрытия ответчиками информации, подтверждающих исковые требования истцов. Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что Ильяс и Виктор Храпуновы намеренно устроили «игру в кошки-мышки» с судом и их поведение заслуживает наказания», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как заявили в минюсте, «суд посчитал оправдания Ильяса в отношении утерянных электронных писем невероятными».

«Ранее суд осудил аналогичное поведение Мухтара Аблязова, когда он не смог представить документы в ходе процедуры раскрытия доказательств. Суд посчитал, что Храпуновы лгут, когда утверждают, что не помнят определенную информацию, которая прямо относится к исковым требованиям акимата Алматы и «БТА Банка». Суд полагает, что Ильяс уничтожил соответствующие улики», — сказано в сообщении.

По информации МЮ РК, «судья приказал Ильясу и Виктору Храпуновым оплатить расходы юристов акимата Алматы и «БТА Банка».

«Она также постановила, что Храпуновы не имеют больше права вносить определенные доказательства и что присяжным заседателям будет дана инструкция, что Ильяс намеренно уничтожил доказательства, и что уничтоженные доказательства поддержали бы заявляемые исковые требования. Ранее суд постановил, что такая же инструкция будет дана присяжным в отношении Мухтара Аблязова», — добавили в минюсте.

Кроме того, говорится в сообщении, «в параллельном судебном процессе акимата Алматы и «БТА Банка» против Феликса Сатера, суд также вынес решение в пользу истцов».

«В ходе допроса Сатер заявил, что он опасается, что у Храпуновых и Аблязова есть шпионы в Алматы, и что его безопасность может оказаться под угрозой. Суд подчеркнул в своем решении, что этот страх заслуживает доверия, учитывая, что Аблязов был осужден в Казахстане в 2018 году за убийство бывшего руководителя «БТА» и за другие многочисленные преступления», — заявили в МЮ РК.

Отметим, что ранее авторитетное издание Bloomberg сообщало о том, что из-за недостаточности сведений для заявления претензий город Алматы в качестве истца не смог убедить девятый округ возобновить рассмотрение жалобы по иску о подлоге и коррупции, поданном против бывшего акима Храпунова, обвиняемого в незаконном получении миллионов долларов и отмывании денег в США.

Напомним, 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Тогда же в октябре окружной суд Калифорнии отклонил претензии Алматы к Храпунову, его родственникам и предполагаемым сообщникам. 16 октября сообщалось, что Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу Храпуновых.

Уголовное дело в отношении Виктора Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по обвинению в совершении ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. Также в международный розыск был объявлен сын бывшего акима Ильяс Храпунов – по версии казахстанского следствия, он подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Виктор Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположена Женева.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.