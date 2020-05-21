Понятно, почему у нас в нефтянке всё грустно 21.05.2020 16:40 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 153 0 Эксперт по энергетической безопасности Алмаз Абилдаев о текущей ситуации в нефтегазовой и элекроэнергетической сферах Похожие материалы: Казахстанские ученые начали испытания вакцины против COVID-19 собственной разработки «Почему отложили принятие стратегии развития ЕАЭС 2025?». «Борьба элит и судьба казахстанского Сената». «Что не хотят рассказывать оппоненты Дариги Назарбаевой». «Почему Казахстан, превращаясь в мононациональное государство, проигрывает?» Почему не возобновлены междугородние автобусные перевозки в Казахстане Почему не произошло снижения цен на нефтепродукты в РК, объяснили в минэнерго Почему COVID-19 ученые называют вирусом-химерой, объяснила эксперт