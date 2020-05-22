Айт намаз не будут проводить в мечетях Казахстана из-за карантинной ситуации

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Айт намаз не будут проводить в мечетях страны из-за карантинной ситуации, сообщает Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

«В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз с джамаатом. Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране. По мазхабу имама Абу Ханифы, не допускается совершать праздничный Айт намаз одному дома. Однако в день Айта после того, как взошло солнце, каждый может молиться дома и совершить дополнительный нафиль намаз ад-Духа из двух или четырёх ракатов. Лучше совершить его в четырех ракаатах», — говорится в обращении ДУМК в пятницу по поводу проведения праздничного Айт намаза.

Также в управлении уточнили. Что в день Ораза айта держать пост запрещено, «так как в Сунне говорится, что «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил поститься в дни Ораза и Курбан Айтов».

«Ораза Айт – это праздник. Поэтому, хорошим и благородным поступком будет, если мы подарим подарки родителям, детям, родственникам, друзьям», — добавили в ДУМК.

Ораза Айт мусульмане в 2020 году празднуют с вечера субботы 23 мая до вечера воскресенья 24 мая.