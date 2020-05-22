Атырау. 22 мая. КазТАГ — Назначен первый заместитель акима Атырауской области, сообщает пресс-служба акима области.

«По согласованию с администрацией президента РК первым заместителем акима Атырауской области назначен Таубаев Нурлан Бактыбаевич. На сессии областного маслихата аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил нового первого заместителя. (…) Занимавший до этого должность первого заместителя акима Атырауской области Шапкенов Серик Жамбулович был освобожден по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении в пятницу.

Нурлан Таубаев в 2018-2019 годы занимал должности заместителя акима Атырау, заместителя акима Атырауской области, в 2008-2012 годы – на общественных началах работал председателем Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, последнее место работы — руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Атырауской области.