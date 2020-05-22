Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане приблизилось к 4 тыс., сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 42 человека выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). Всего в стране выздоровели 3885 человек от COVID-19», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным МВК, 43 человека выздоровели от коронавируса в Нур-Султане (восемь), Алматы (семь), Шымкенте (два), в Атырауской (четыре), Туркестанской (три), Актюбинской (четыре), Мангистауской (восемь), Кызылординской (два), Акмолинской (один) и Костанайской (три) областях.