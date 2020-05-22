Алматы. 22 мая. КазТАГ – Авиасообщение между всеми городами Казахстана полностью планируют восстановить с 25 мая, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Начнут функционировать все аэропорты страны, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте, то есть с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна и проводить усиленную дезинфекцию аэропортов и воздушных судов.

14 мая сообщалось, что после режима ЧП были возобновлены авиарейсы из Нур-Султан и Алматы в Шымкент, Актау и Уральск.

Затем 22 мая стало известно о планах возобновить полеты с 25 мая из Атырау в другие города РК.