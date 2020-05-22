Алматы. 22 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «Самрук-Энерго» сократит инвестиции в 2020 году на Т9,3 млрд, сообщила компания.

«Оптимизированы инвестиционные проекты на Т9,3 млрд, расходы на поддержание в рабочем состоянии производственных активов – на Т2,3 млрд, административных активов – Т36 млн и прочие капитальные расходы в Т4,2 млрд», — говорится в сообщении компании на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу.

Всего капитальные затраты «Самрук-Энерго» оптимизированы на Т15,8 млрд, или на 13% от общих инвестиционных расходов, детализируется в информации.

Общее сокращение расходов компании в 2020 году составит Т18,5 млрд, указывается в документе.

Сокращение инвестиций обосновывается «Самрук-Энерго» необходимостью реагирования «на реализовавшиеся и потенциальные риски, учитывая сложную международную обстановку».

Также, согласно информации, на сегодня 30% работников корпоративного центра компании переведены на дистанционную форму работы.

В целом, работа «Самрук-Энерго» в электроэнергетической и угольной отраслях осуществляется в штатном режиме, указывается в информации.