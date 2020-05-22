Нур-Султан вошел в топ-3 быстро выходящих из изоляции городов мира – исследование

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Нур-Султан вошел в топ-3 быстро выходящих из изоляции после карантина из-за COVID-19, свидетельствуют данные исследования.

«Из 42 изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 20 мая были Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан. Меньше всех на себя походили Мумбаи и Рио-де-Жанейро», — пишут авторы отчета «Как жители городов мира выходят из изоляции», проведенного по данным Яндекса, компаний Apple и Otonomo об уровне активности в 42 городах мира.

Авторы отмечают, что мир постепенно выходит из изоляции – в каждой стране и в каждом городе своя ситуация: ограничительные меры везде очень разные и планы по их отмене тоже разные.

Уровень активности 20 мая по сравнению с самым оживленным днем февраля-марта был близким к топ-3 городов также у Минска, Тель-Авива и Баку.

Самой низкой в этот день, кроме Мумбаи и Рио-де-Жанейро, была активность в Мехико, Мадриде, Буэнос-Айресе и Торонто.