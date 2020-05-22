Вакцинация от ВПЧ в РК будет бесплатной, добровольной и с согласия родителей – эксперт

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Казахстане будет бесплатной, добровольной и с согласия родителей, заявляет председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

«Вакцинация от ВПЧ будет добровольная, бесплатная и с разрешения родителей – так прописано в Кодексе о здоровье», — сказал Кайдарова в ходе онлайн-конференции в пятницу.

Говоря о важности вакцинации, она привела следующие данные.

«В 2017 году мы в сотрудничестве с учеными из Словении обследовали 99 женщин с опухолями шейки матки – у всех у них были выявлены вирусы папилломы человеческой 16-18 типов. Когда меня спрашивают, есть ли лекарство от рака, то данная вакцина действительно предотвращает рак, в частности, шейки матки», — сказала доктор.

Касаясь качества вакцины, Кайдарова подчеркнула, что вакцина от ВПЧ производится только двумя странами – США и Францией, и защищает от многих штаммов ВПЧ, ее дженериков не существует.

«Вакцина была изобретена более 15 лет назад и показала свою доказательную способность. Если вакцинировать девочку до первого опыта половой жизни, то вакцина может быть эффективна практически на 100%. Имеется 10-летний опыт вакцинации в мире. Данных, что вакцинация ведет к бесплодию, каким-то уродствам, нет ни у нас, ни в мире», — подчеркнула глава НИИ онкологии.

Также она уточнила, что вакцинация от ВПЧ не может быть одноразовой.

«Мы определили, что девочки могут быть привиты в возрасте 9-12 лет. Почему именно этот возраст? Потому что когда проводили анкетирование, выяснили, что многие девочки начинают жить половой жизнью с 13 лет, а вакцинация эффективна, если сделана до первого опыта половой жизни. В этом возрасте вакцинировать девочку нужно два раза, если старше 13 лет – три раза», — добавила Кайдарова.

При этом она сообщила, что начать вакцинацию против ВПЧ в Казахстане планируют в 2021 году.

«Сейчас вакцинация в РК не проводится – по той причине, что вакцина не может быть закуплена Казахстаном в связи с ее высокой потребностью в других странах. Мы уже обращались в компании – пока нам отказали. Мы будем проводить переговоры, чтобы закупить ее в 2021 году», — добавила Кайдарова.

Еще раз подчеркивая важность вакцинации против ВПЧ, доктор привела опыт Австралии.

«В Австралии на данный момент провакцинировали всех девочек в возрасте 11 лет, сейчас ставится вопрос о вакцинации мальчиков, потому что мальчики могут являться носителями ВПЧ и заражать девочек. Помимо рака шейки матки, ВПЧ вызывает и рак полового члена, и рак ануса, и рак ротовой полости», — заключила Кайдарова.