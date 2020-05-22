Казахстан одобрил протокол к соглашению СНГ в области правовой охраны изобретений

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Казахстан одобрил протокол к соглашению Содружества независимых государств (СНГ) в области правовой охраны изобретений, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года. Подписать протокол о прекращении действия соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года», — говорится в постановлении правительства Казахстана.

Помимо Казахстана подписантами документа указаны Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.