КТЖ завершил процесс выкупа компании «Кедентранссервис»

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) завершило процесс выкупа АО «Кедентранссервис», сообщает пресс-служба нацкомпании.

«Группа компаний АО «НК «ҚТЖ» завершила процесс выкупа АО «Кедентранссервис». Так, сегодня в рамках договора купли-продажи в Амстердаме (Нидерланды) зарегистрирована сделка по приобретению АО «НК «ҚТЖ» 50% акций компании Logistic System Management B.V., ранее принадлежавших ПАО «ТрансКонтейнер». Компания Logistic System Management B.V. (зарегистрирована в Амстердаме) является единственным акционером казахстанской компании АО «Кедентранссервис». Таким образом, АО «НК «ҚТЖ» установило полный контроль над деятельностью АО «Кедентранссервис», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что с момента подписания договора купли-продажи приняты все необходимые корпоративные решения, получены разрешения и произведена оплата установленной стоимости 50% акций компании Logistic System Management B.V.

«В ноябре 2019 года между АО «НК «ҚТЖ» и ПАО «ТрансКонтейнер» был заключен договор купли-продажи 50% акций компании Logistic System Management B.V.», — отмечается в сообщении.

«Кедентранссервис» – ведущий оператор логистических терминалов в Казахстане, который присутствует на рынке транспортно-логистических услуг, обладает активами и компетенциями в области терминальной обработки грузов, а также осуществляет услуги по перегрузу ввозимых из КНР грузов на пограничных станциях «Достык» и «Алтынколь». Терминалы АО «Кедентранссервис» расположены практически во всех регионах и крупных городах Казахстана.