Рудник «Казахмыса» временно закрыли из-за ситуации с коронавирусом

Караганда. 22 мая. КазТАГ – Рудник АО «Казахмыс» временно закрыли из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«На предприятии АО «Казахмыс» зарегистрировано 133 случая КВИ. 41% работников рудника проживают в Темиртау – это 54 человека. В Караганде живут 48%, или 65 человек, в Бухар-Жырауском районе – 11%, или 14 случаев. Определены 1515 человек, контактировавших с больными, из них близких контактов 244, потенциальных – 1271. Сейчас работа рудника приостановлена. Он будет закрыт до 1 июня», — сообщил главный государственный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров.

Он уточнил, что у всех контактировавших взяли ПЦР-анализы.

«Результаты станут известны позже», — добавил Аскаров.