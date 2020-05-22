Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны – погода без осадков. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, град, на юге, юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, южный 9-14 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +13+15.

В Жамбылской без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Туркестанской области осадков не ожидается, ветр 15-20 метров в секунду. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Костанайской области дождь с грозой, возможен град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Алматинской области без осадков. Днем +24+29, ночью +9+14.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +4+9.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, град. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +4+9.

Павлодарской области ночью возможен кратковременный дождь. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью дождь с грозой. Днем +20+25 (на юге +28), ночью +4+9 (на юге +13).

В Актюбинской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Атырауской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +32+37, ночью +13+18.

В Кызылординской области без осадков, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +28+33, ночью +11+16.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, ночью и утром туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровней воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.