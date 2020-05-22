Многие предприятия для разрешения на работу проходят аудит трижды – акимат Алматы

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Многие предприятия для получения разрешения на работу проходят аудит трижды, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

«Многие предприятия повторно, трижды проходят аудит, после чего только получают разрешение», — сказал Оразалин на брифинге в пятницу.

Говоря о допущенных к работе разрешенных отраслях и видах экономической деятельности, он пояснил, что чиновники все еще обслуживают «ранее запущенные отрасли в рамках второго и третьего этапов, и даже первого этапа».

«Если помните, на первом этапе была разрешена деятельность промышленного сектора. Ежедневно поступает порядка 20-30 в среднем заявок от малых промышленных предприятий. Наши рабочие группы по мере поступления заявок на следующий день выезжают и обследуют», — пояснил Оразалин.