Многие предприятия для разрешения на работу проходят аудит трижды – акимат Алматы

Новости 94 0
Неприкасаемые Неприкасаемые
3785

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Многие предприятия для получения разрешения на работу проходят аудит трижды, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

«Многие предприятия повторно, трижды проходят аудит, после чего только получают разрешение», — сказал Оразалин на брифинге в пятницу.

Говоря о допущенных к работе разрешенных отраслях и видах экономической деятельности, он пояснил, что чиновники все еще обслуживают «ранее запущенные отрасли в рамках второго и третьего этапов, и даже первого этапа».

«Если помните, на первом этапе была разрешена деятельность промышленного сектора. Ежедневно поступает порядка 20-30 в среднем заявок от малых промышленных предприятий. Наши рабочие группы по мере поступления заявок на следующий день выезжают и обследуют», — пояснил Оразалин.

Похожие материалы:

  1. Не все продовольственные рынки в Алматы возобновят свою работу с 25 мая
  2. Более 50% экономически активного населения Алматы уже вышли на работу
  3. Порядка 40 тыс. алматинцев выйдет на работу 4 мая — акимат
  4. Аудит на предприятиях перед возобновлением работы в Алматы будет выборочный — санврачи
  5. Только «областники», получившие разрешение предприятий, смогут заезжать в Алматы – акимат

Новости партнеров

Загрузка...