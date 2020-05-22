Регулярно тестировать на коронавирус 10% сотрудников ТРЦ Алматы советует Бекшин

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Регулярно тестировать на коронавирус 10% сотрудников торгово-развлекательных центров (ТРЦ) порекомендовал предпринимателям главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Владельцам этих объектов (ТРЦ площадью от 500 кв.м – КазТАГ) рекомендуем 10% ежемесячно персонала обследовать на ПЦР-диагностику, чтобы иметь информацию о здоровье своего персонала», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что если среди этих 10% будут выявлены зараженные коронавирусом, весь персонал должен будет пройти тестирование.

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