В Алматы не превышающие 2 тыс. кв.м ТРЦ могут открываться без уведомления – акимат

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Алматы не превышающие 2 тыс. кв.м торгово-развлекательные центры (ТРЦ), торговые центры (ТЦ) и торговые дома (ТД) могут открываться без уведомления, сообщил директор палаты предпринимателей города Нариман Абильшаиков.

«Хотел обратить внимание по ТРЦ, ТД и ТЦ, если ваши объекты не превышают 2 тыс. кв.м, вы можете открываться без уведомления», — сказал Абильшаиков в пятницу на брифинге.

Также он напомнил, что объекты, площадь которых превышает 2 тыс. кв.м, открываются «непосредственно через аудит».

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