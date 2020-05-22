Открытие купального сезона в Алматы откладывается – ДЧС

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Открытие купального сезона в Алматы откладывается, сообщил начальник управления гражданской обороны (ГО) департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Турысбек Сартаев.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 10 мая, режим карантина продолжается. В связи с высоким риском контакта с потенциальными источниками заболевания посещать места массового отдыха на воде запрещается», — сказал Сартаев на брифинге в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что в Алматы имеется четыре разрешенных для купания зоны отдыха: западная часть озера Сайран в южном направлении от улицы Толе би 300 м до пирса, восточная часть озера Сайран 200 м в южном направлении от улицы Толе би, зона отдыха «Гулдер» вдоль Большого алматинского канала им. Кунаева и пляжная зона рощи Баума вдоль Большого алматинского канала им. Кунаева.

«В связи (с запретом купания – КазТАГ) с 23 мая сотрудниками ДЧС, местной полицейской службы и служащими нацгвардии будут проводиться совместные рейды в местах отдыха, прилегающим к водоемам, для предотвращения нарушений карантина», — добавил Сартаев.

Также он сообщил, что по территории Алматы протекает 28 малых рек, расположено 26 водоемов, которые запрещены для купания и считаются небезопасными.