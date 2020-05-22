Пандемия коронавируса нанесла тройной удар по развитию человечества – ООН

Алматы. 22 мая. КазТАГ — Пандемия коронавируса нанесла тройной удар по развитию человечества, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«COVID-19, нанесший обществу тройной удар – в области здравоохранения, образования и доходов людей – может изменить положительную тенденцию», — предупредил глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер.

При этом, по его словам, пострадают все – как бедные, так и богатые страны во всех регионах мира.

«За последние 30 лет в мире произошло много потрясений, в том числе глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов. Каждое из них повлияло на все страны, но, такого резкого снижения показателей, определяющих уровень человеческого развития, как сегодня, еще не было», — говорится в новом докладе ПРООН об уровне человеческого развития во всех странах мира, публикуемый каждый год.

Как сообщается, доклад содержит данные о социальной защищенности их жителей, показатели здоровья, уровня образования, доходов, состояния преступности, охраны окружающей среды и участия граждан в принятии решений.

«Такие доклады ПРООН готовит с 1990 года и с тех пор из года в год основные показатели человеческого развития повышались, причем даже в период финансового кризиса 2008 года», — подчеркивается в сообщении.

На сегодняшний день число погибших от коронавируса во всем мире превысило 300 тыс. человек.

«По прогнозам, в этом году глобальный средний доход на душу населения сократится примерно на 4%. Огромный ущерб был нанесен системам здравоохранения и образования. Из-за пандемии возможности учиться в школе лишились около 60% детей. Многие продолжили занятия через интернет, однако он есть далеко не у всех. Если взять последние 40 лет, то доля детей младшего школьного возраста, не получающих никакого образования, никогда не была столь велика. COVID -19 обнажил вопиющее неравенство не только в сфере образования. Эксперты полагают, что снижение темпов развития человеческого потенциала по всем показателям будет более заметным в развивающихся странах, которые в меньшей степени способны справиться с социально-экономическими последствиями пандемии, чем более богатые страны», — следует из сообщения.

Отмечается, что авторы доклада рекомендовали политикам извлечь уроки из этой пандемии, особенно в контексте новых требований XXI века, и обеспечить равный доступ к интернету, который позволяет учиться, работать и даже лечиться онлайн.