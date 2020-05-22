Подозреваемого в педофилии задержали в Алматы

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Алматы. 22 мая. КазТАГ — Подозреваемого в педофилии задержали в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Минувшим вечером он был задержан сотрудниками управления полиции Жетысуского района. Он – лицо без определенного места жительства», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам начальник управления полиции (УП) Жетысуского района Дархана Мусанова, в управление также «была приглашена мама девочки, которая пояснила, что факта прикосновения к ее дочери и насилия, соответственно, не было».

«А задержанный, в свою очередь, утверждает, что лишь поинтересовался у ребенка, который час. (…) Более подробные обстоятельства мы установим в ходе дальнейшего разбирательства и дадим правовую оценку произошедшему», — резюмировал Мусанов.

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