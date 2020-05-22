Алматы. 22 мая. КазТАГ – Пассажирский авиалайнер с 91 пассажиром на борту разбился в Пакистане, сообщает пакистанский ресурс Geo News.

«Пассажирский самолет Пакистанских международных авиалиний (PIA) потерпел крушение около международного аэропорта Джинна в Карачи за одну минуту до приземления. По словам источников, самолет PIA Airbus A320 из Лахора собирался приземлиться в Карачи, когда он потерпел крушение в районе сада Джинна возле Модельной колонии в Малире. Источники сообщили, что связь с самолетом была прервана за минуту до посадки. По оценкам, на борту самолета находился 91 пассажир», — говорится в сообщении в пятницу.

Уточняется, что 85 пассажиров летели экономклассом, а шестеро – бизнес-классом.

«Силы быстрого реагирования пакистанской армии и войска пакистанских рейнджеров вскоре прибыли на место крушения, чтобы помочь гражданской администрации в оказании помощи и спасательных работах. В районе авиакатастрофы повреждены несколько домов», — сказано в сообщении.