Вынужденный простой советуют оформить работодателям в Алматы для выплаты 42500 тенге

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Вынужденный простой порекомендовала оформить работодателям заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы, главный инспектор труда Айнур Мукажанова.

«Во время ЧП всем работникам была выплачена соцвыплата в размере минимального размера заработной платы – 42500 тенге. Еще во время ЧП работники были вынуждены уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Так как режим ЧП отменен, мы рекомендуем работодателям согласно статьи 112 Трудового кодекса оформить вынужденный простой», — сказала Мукажанова на брифинге в пятницу.

Она пояснила, что в соответствии вынужденным простоем работодатели должны будут выплачивать работникам минимальную заработную плату в размере Т42,5 тыс., «если большая сумма не указана в коллективном договоре».

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