По транспорту в Казахстане имеется шесть или семь баз данных – советник президента

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. По транспорту в Казахстане имеется шесть или семь баз данных, сообщил советник президента РК по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин.

«По одному объекту (транспорту – КазТАГ) – шесть баз данных, или семь», — сказал Мусин в пятницу.

По его словам, «нужно работать не только над тем, чтобы системы работали и интегрировались».

«Фрагментарность – это и есть неинтегрированность. Например, элементарно с армянскими машинами. Машины заходили сюда сотнями тысяч. База данных для автомобилей построена только для казахстанских автомобилей. Для сельхозтехники – отдельная база данных. База данных, которая хранит их передвижение через границу, она у другого спецоргана. База данных по таможне – она в другом. Но все относится к транспорту. О том, что он пересек границу, можно было фиксировать в одной базе данных. То есть пока мы не разберемся с архитектурой баз данных, то есть пока по одному объекту не будет одной базы данных… Транспорт, все, по нему все события будут отмечаться в этой базе данных: пересек границу, штраф по нему выписали, сбил человека (Не дай Бог), техосмотр прошел. Техосмотр, кстати, отдельная база данных», — пояснил советник главы государства.

По его словам, сейчас в правительстве «будут думать: а как их между собой поженить, интегрировать».